Denise Dias Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:47 | Atualizado 04/12/2020 17:50

fotogaleria Denise Dias fez um ensaio recentemente na Cidade das Flores, Holambra, em São Paulo, e em fotos de tirar o fôlego dos seus seguidores, a modelo provou que está com um corpaço para dar, vender e emprestar. Ela revelou que não tem se descuidado da forma física nem os cuidados com a alimentação e concordou com esta humilde colunista, que está no auge de sua forma física. Denise contou sobre seus planos para 2021.

"O ano de 2020 foi difícil, mas eu não posso deixar esse ano acabar sem agradecer a Deus por ter vencido o Covid-19. Eu tive 25% do meu pulmão comprometido com a doença e sai sem sequelas. A minha marca de biquínis também cresceu muito com o aumento da venda on-line e, em 2021, quero focar na minha carreira de empresária e modelo e sei que preciso estar disposta a manter minha forma física impecável porque a maioria das campanhas são lingerie e moda praia", explicou Denise.