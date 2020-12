Ana Paula Almeida e Xuxa Reprodução

Por O Dia

Ana Paula Almeida abre seu coração e conta a trajetória de sua carreira de paquita no livro 'Pituxita Bonequinha, Minha vida de Paquita', escrito pela jornalista Luciana Castro. Mais do que uma biografia, a publicação traz de volta a nostalgia de uma época de ouro da TV brasileira. O livro, que já foi finalizado e está em processo de escolha da editora para chegar nas mãos dos fãs, mostra a realização do sonho de dividir o palco do Teatro Fênix com Xuxa Meneghel, passando pelo dia a dia das gravações, viagens, shows, o contato com os fãs, as relações familiares e de trabalho e a fama.