Thiago Thomé Divulgação

Por O Dia

A pandemia do novo coronavírus deu um novo olhar para o ator Thiago Thomé. Em breve, ele vai lançar seu livro de ficção, com 230 páginas, escrito neste período. Atualmente, ele - que também canta - se divide entre os shows com a banda Pago Funk e a edição do primeiro DVD, que será lançado em janeiro de 2021.