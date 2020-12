Tatiana Pinheiro Reprodução

Por O Dia

Grupo infantil que surgiu na metade da década de 80 pegando carona nos sucessos da 'Turma do Balão Mágico' e do 'Trem da Alegria', o trio 'Os Abelhudos' está de volta à estrada depois de 35 anos. Mas com uma baixa na formação original. Tatiana Pinheiro (Ferreira, quando era solteira) foi deixada de fora do projeto pelos irmãos Rodrigo e Diego Saldanha. Jornalista e atual jurada do programa 'Canta Comigo', da Record, ela não esconde que se sentiu traída, já que há dois anos cogitou primeiro a possibilidade de um retorno do grupo.

"Eu criei um grupo no telefone, adicionei todo mundo e falei que nós poderíamos fazer um projeto acústico. Todo mundo gostou da ideia, mas aí o Diego teve um problema pessoal e paramos de conversar. Este ano, no meio da pandemia, eles regravaram 'O Dia do Paraíso' e agora, recentemente, lançaram 'As Crianças e os Animais'. As duas músicas acústicas e eu não fui chamada para participar. Me sinto passada para trás", explica Tati.



Renata Benévolo é quem canta nesse projeto e ela substituiu Tatiana no ano seguinte ao início do trio. "Na época da minha saída, a explicação dada aos fãs foi que eu iria gravar um disco solo. Isso até aconteceu, mas o motivo real da minha saída foi o clima insustentável entre os nossos pais. Eles brigavam o tempo todo e nós, crianças, também. Como o pai deles, o Renato Corrêa, dos Golden Boys, era o dono da marca, eu tive que sair", confessou.



Tatiana acredita que, mesmo depois de tanto tempo, ficou uma mágoa nos irmãos Saldanha por tanta confusão no passado. "Sinceramente, eu penso nisso porque a Renatinha fez parte do grupo, mas eu também fiz. Se vão gravar as músicas da minha época, eu merecia ser chamada e não ignorada até de uma explicação. Estou bem triste", assumiu Tati, que pretende retomar a carreira de cantora. "Fui trabalhar em outras áreas, mas quero voltar a cantar. Em 2021, com o fim da pandemia, eu pretendo seguir uma nova trajetória musical".