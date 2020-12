Ingrid Freitas Reprodução internet

Por O Dia

Esta coluna de seis leitores descobriu que a saga das ex-amantes do cantor Tiee ganhou um novo capítulo recentemente. Segundo fontes da coluna, Ingrid Freitas, que namorou o sambista enquanto ele já era casado com Barbara Murta, registrou um boletim de ocorrência contra o artista por ameaça. Ela ainda entrou com um pedido de medida protetiva de urgência para que ele não possa se aproximar ou tentar qualquer tipo de contato com ela, seus familiares e suas testemunhas, e ainda mantenha distância mínima de 200 metros.



Amigos de Ingrid estão apreensivos com a atual situação da moça, que além de estar sendo duramente criticada após ser exposta como ex-amante do Tiee, também teme ter algumas de suas fotos íntimas expostas. "A Ingrid está com medo, porque quando a história das amantes ficou pública, o Tiee ameaçou jogar na internet as fotos íntimas que ele tem dela", conta uma fonte ligada ao agora ex-casal.



Publicidade

Ingrid já falou publicamente que se sentiu enganada por Tiee. A estudante de odontologia afirma que o cantor sempre disse que apesar de dividir o mesmo teto que sua mulher, Barbara, era separado da mesma de corpos. Ela diz também que o namoro com o sambista não era segredo entre os amigos e pessoas próximas a ele. Ingrid chegou a fazer, inclusive, uma tatuagem em homenagem ao ex. Ela desenhou um diamente com o nome de batismo do Tiee (Diógines) dentro, acompanhado da data do início do relacionamento. Puxado!

A tatuagem de Ingrid Reprodução