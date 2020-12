Dan Lellis Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 20:38 | Atualizado 04/12/2020 20:39

O cantor Dan Lellis foi solto na tarde desta sexta-feira (4), dois dias depois de ser preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-060, que liga Brasília a cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do sul, por suspeita de tráfico de drogas. A Justiça de Goiás trocou a prisão preventiva por medidas cautelares a pedido da defesa de Danilo Oliveira, que alegou ser ele um cantor, compositor e empresário e ainda que o ocorrido 'não passa de um mal-entendido que logo será esclarecido'. Os advogados também disseram que 20 gramas de maconha do tipo skunk, 10 comprimidos de ecstasy e uma unidade de lança-perfume encontrados no carro era de consumo próprio.

Em nota publicada nas redes sociais de Dan Lellis, a defesa do cantor diz que está tomando providências para cessar o constrangimento ilegal do artista com o episódio. Dan tem 1,1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram e que diz ser 'o pai do trapnejo', gênero musical que mistura hip hop com sertanejo universitário. Ele já gravou músicas e parcerias com Lucas Lucco e Hungria.

Publicidade