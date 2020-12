David Cardoso Jr Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 20:57

David Cardoso Jr. usou seu perfil do Instagram para fazer um protesto contra a prorrogação da quarentena em São Paulo, em novo decreto do governador João Dória, para evitar a contaminação da Covid-19. O ator saiu de casa e fez um vídeo na rua com a peça íntima no rosto alegando que a nova medida não é para proteger a população e sim prejudicar os empresários. "Vou sair na rua com isso (cueca), porque ninguém está preocupado com a sua saúde, ninguém nunca vestiu a sua máscara. Vou usar uma cueca na cara para provar que não é pela máscara. Quando eles falam que tem que diminuir, eles querem quebrar as empresas", explicou.

David também disse que o novo modelo de máscara tem efeito positivo na prevenção. "Estou mostrando que minha cueca é mais eficaz e tem muito mais pano do que a máscara de R$ 0, 50 que querem que eu use", debochou antes de entrar no supermercado. Depois, ele fez novo vídeo com a mesma cueca, mas garantiu ter lavado. "Mesma cueca, porém lavada. Levem à serio o que estou falando e fazendo", finalizou.

