Fit Dance Reprodução

Por O Dia

O gingado brasileiro é um sucesso mundial. O canal FitDance no YouTube atingiu 14 bilhões de minutos assistidos, se tornando o de maior audiência em seu segmento no mundo. Depois do Brasil, FitDance se tornou também o maior canal de dança no México. Os vídeos mais assistidos são 'Bumbum Granada' com mais 87 milhões e 'Sentadao' com mais de 78 milhões de visualizações.