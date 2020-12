Tiago Ramos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 10:38

De férias no México, Tiago Ramos, ex-padrasto do Neymar, deixou os internautas chocados ao aparecer ensangüentado no Instagram. O modelo contou que quase morreu e que levou uma facada durante uma brigada.

"Não fiz mal a ninguém, não provoquei ninguém. Um cara deu uma facada nas minhas costas. Eu chamei ele pra vir sem a faca, mas ele não quis vir. Tô fugindo dos caras. Eu nunca me fingi de vítima pra vocês. Eu quase morri agora por algo que eu não fiz e não sei como vou sair aqui do hotel pra ir pro Brasil", diz Tiago, que em seguida vai às lágrimas.

Logo depois ele dá mais detalhes da confusão. "Eu volto aqui no México e eu tenho o número de quem fez isso. Olha como está inchado, deslocou minha mandíbula. O cara só me deu uma aqui (na nuca), tá sangrando. E na hora que ele foi me dar duas, a mulher saiu e eu joguei ele muito longe, porque os dois caras que estavam me batendo e que não tinha nada a ver, saíram, porque viram que eu joguei ele muito longe. Dois caras batendo na cabeça é fácil de dar facada. Vem sem faca pra ver."