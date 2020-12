Gabi Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 10:57

No próximo dia 9, Gabi Martins vai gravar seu novo DVD, em São Paulo. Como cenário, o Tom Brasil, uma das mais conceituadas casas de eventos da capital. Sob direção de Tiago Silva, da TS Music, a mineira receberá quatro participações ilustres: Matheus & Kauan, Jorge (dupla de Mateus), Ferrugem e Tierry. Intitulado 'Fatos Reais', o show tem como proposta contar a trajetória da artista através do repertório, baseado em histórias dela mesma e de outras pessoas que, com seus romances e relacionamentos, serviram de inspiração ao projeto.

Com 12 músicas inéditas, Gabi quer mostrar histórias que viveu dentro e fora do confinamento do 'BBB 20'. “A ideia é fazer uma viagem musical sobre a minha trajetória, desde quando eu fazia covers e, assim, chamei a atenção de alguns ídolos que passaram a me seguir e me repostar. Quero expor este meu amadurecimento com algumas inéditas de minha autoria e em parceria”, revela Gabi.

Entre interpretações de quando gravava covers, destaque para 'Só Dá Você Na Minha Vida', de João Paulo e Daniel e 'Escreve Aí', de Luan Santana, que também marcarão presença no DVD 'Fatos Reais'. 'Neném', um dos maiores sucessos musicais de Gabi e que já conta com mais de 11 milhões de streams no Spotify, ganhará uma roupagem totalmente inédita, com ritmos e melodias jamais apresentadas para o público.



A canção 'Covardia', relata o término de Gabi Martins e Guilherme Napolitano logo após sua saída do BBB20, também marcará presença no repertório. Em menos de um mês, a música já alcançou a marca de 4.6 milhões de visualizações no Youtube e os números não param de subir. Já entre as músicas inéditas podemos citar 'Cancela', 'Eu Te Traí', 'Terminamos' (participação de Ferrugem), 'Pisa Menos', 'Dar Pra Outro', 'Namoro Separado', 'André', 'Vou Expor', 'Irresponsável' (feat Matheus & Kauan).



“Ferrugem é um dos maiores cantores da atualidade. Eu não tinha como estar mais feliz. O Jorge é uma grande referência no sertanejo e sempre tive um sonho de dividir o palco com ele. Já Matheus e Kauan são artistas e pessoas incríveis. Será uma honra cantar ao lado deles. E o Tierry é um grande parceiro e uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Não poderia estar mais realizada com as participações e músicas deste projeto”, afirma Gabi.