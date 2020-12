Deborah Secco e Maria Flor reprodução do instagram

Publicado 05/12/2020 12:47

Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura, completou 5 anos nesta sexta-feira (5), mas a comemoração será hoje, na casa de festas da tia da pequena, a Zipariduda, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O tema da festa será Barbie Pet Shop. O evento começa às 16h e deverá receber apenas a família e amigos mais próximo da atriz, por conta da pandemia do coronavírus. A festa deve seguir as recomendações do protocolo de segurança contra a Covid-19.