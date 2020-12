Saulo Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 15:11

Após temporada nos Estados Unidos, o cantor Saulo (ex-Fernandes) se prepara para voltar ao Brasil. Segundo site Alô Alô, o cantor virou pai de gêmeas durante sua estadia na Califórnia. As meninas se chamam Estela e Beatriz.



Saulo já é pai do modelo e ex-jogador João Lucas, fruto do relacionamento com Luiza Hermeto, e também é pai de Pedro e Saulinho, do atual casamento com Vanessa Gomes. Ainda de acordo com a publicação, a chegada das meninas explica o ‘sumiço’ voluntário de Saulo, especialmente nas redes sociais, onde não posta desde o começo da pandemia.



O retorno de Saulo à Bahia ainda não tem data definida, mas deve acontecer em breve. Já a volta do artista aos palcos segue sem previsão.