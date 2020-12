Camila relembra a ingenuidade de Mafalda: "Me joguei de cabeça" Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 05:00 | Atualizado 07/12/2020 10:09

Na contramão da maioria, que vem sendo dispensada dos contratos fixos para trabalhar por obra, Camila Queiroz teve seu contrato renovado na Globo. A atriz se prepara para a parte dois do sucesso 'Verdades Secretas', em que ela interpreta a personagem Angel. A estreia está prevista para 2021, na Globoplay.

Já o marido dela, Klebber Toledo, no entanto, não teve a mesma sorte na renovação do contrato e foi dispensado pela maior emissora do país. Agora, ele segue no elenco da primeira temporada da série 'Maldivas', da Netflix, que tem como protagonistas Bruna Marquezine, Carol Castro, Sheron Menezes e Manu Gavassi.