Após passar por cirurgias plásticas no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na semana passada, Ivete Sangalo já está de volta a Salvador e se recuperando bem. A cantora ainda aproveitou seu jatinho para levar com ela cirurgião plástico Eduardo Fakiani, responsável pelos procedimentos. A informação é do site Alô Alô Bahia, que afirma que o médico está passando o fim de semana na capital baiana e aproveitando para rever algumas de suas pacientes.



Ivete Sangalo deu entrada, na última segunda-feira, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para trocar as próteses de silicone dos seios e também para se submeter a uma lipoaspiração no abdômen.