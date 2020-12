Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 15:42 | Atualizado 07/12/2020 15:55

Aline Riscado tem deixado os internautas de queixos caídos com as últimas fotos que tem postado no seu Instagram. A atriz e apresentadora deu uma surra de beleza ao exibir o corpão em um clique bem cedo dentro do quarto de um hotel chiquérrimo, em Tulum, no México. "Despertando em um dos quartos mais lindos que já estive!", escreveu a estrela na legenda usando um biquíni mínimo vermelho.



O registro deu ainda mais destaque para suas curvas avantajadas, além de sua cinturinha micro. Os fãs da gata foram à loucura com o clique e não economizaram nos elogios:



"Essa é minha rainha!", comentou uma. "Isso é um corpo.Maravilhosa!", destacou uma segunda seguidora.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALINE RISCADO (@alineriscado)