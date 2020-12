Juju Salimeni Reprodução

Publicado 07/12/2020 16:20 | Atualizado 07/12/2020 16:37

Juju Salimeni vinha dizendo que não estava em boa forma e que tinha até engordado na quarentena. Pois bem. Só se foi na orelha! A musa fitness continua com suas curvas poderosas e a prova disso foram o cliques ousados feitos na piscina de sua mansão em São Paulo. Com um biquíni cavadíssimo, ela fez a peça sumir no popozão e ganhou vários elogios dos seus fãs, como Sabrina Sato que a chamou de 'Gata'. "De tantas coisas que já pensei não poder viver sem, descobri que a mais importante delas sempre fui eu. Entender que a vida é feita de fases e que eu venci cada uma delas, me faz enxergar o presente com um olhar diferente. Me tornei quem eu mais queria, uma mulher sempre à frente", escreveu na legenda da publicação.