Logo a Fazenda 12 reprodução internet

Por O Dia

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu detalhes dos bastidores da demissão do cinegrafista de ‘A Fazenda’. Sim, caro leitor, ele não só foi afastado, como também desligado em definitivo da atração. A punição ao operador de câmeras em questão aconteceu após uma conversa entre a equipe de imagem ter vazado e o participante Biel ter entendido que era uma bronca direcionada a ele. Os colegas de trabalho do profissional, é claro, ficaram indignados com a situação. Em áudios aos quais esta colunista teve acesso com exclusividade, o câmera, que tem mais de 60 anos e, segundo os colegas da emissora, tem um filho portador de necessidades especiais (Síndrome de Down) em casa, conta detalhes de como foi sua demissão.



“O Bonfim acabou de entrar em contato comigo e me dispensou realmente da Fazenda. Não faço mais parte do projeto que está chegando ao final e nem vou mais retornar à Fazenda. Eles vão marcar um dia para eu ir aí buscar minhas coisas que estão no armário. Vão entrar em contato pra fazer o distrato e modificar a nota fiscal que eu fiz com aqueles valores finais que eu fiz, porque a Fazenda com esticada. Vou ter que desmembrar a nota e fazer o valor correto só dos dias que vou trabalhar. Me dispensou e não faço mais parte do projeto.”



Aos colegas de trabalho, ele chegou a demonstrar esperança de que Record o chamasse de volta para trabalhar no reality, já que os próprios participantes ficaram indignados com seu desligamento. “Quando estava passando o vídeo informativo, quando apareceu minha voz falando ‘para de acelerar a câmera, caralh*’ , a comunicação foi feita direto ao DTV e o cinegrafista reclamando que estava sendo acelerado. E foi bem na hora que o Biel escutou. Que não tem nada a ver com o participante. A Lidi estava lendo para todos eles. Aí a Lidi pegou e disse: ‘tá vendo, fez o profissional perder o emprego. Isso está errado’. O Lipe também fala: ‘Sacanagem fazer isso, um pai de família perder o emprego em pleno Natal. A Jojo fala: ‘Produção, traz o rapaz de volta. Poxa, que isso? Sacanagem’. E aí o Biel também falou: ‘Estou me sentindo responsável, muito triste pelo que eu fiz’. Então, vamos ver no que vai dar’, diz o ex-funcionário.



Segundo os funcionários que trabalham nos bastidores de ‘A Fazenda’, o diretor do horário teria ouvido o áudio vazado na mesma hora e viu que não tinha sido para Biel. Ainda segundo relatos, o tal diretor do horário teria conversado com o câmera demitido e teria dito a ele para ficar tranquilo que nada aconteceria com ele.



A Record contou aos confinados, através de um aviso lido pela fazendeira Lidi Lisboa, que enquanto Biel trocava de microfone no closet, um cinegrafista ficou irritado com o diretor de imagem e o xingou em voz alta. "Atenção! Ontem, enquanto Tays e Biel estavam no closet, por ordem do diretor de imagens, o operador de câmera se deslocou para o espelho de câmera do closet. Em uma conversa com o diretor de imagem, o cinegrafista respondeu: 'Para de acelerar a câmera, caralho'. Essa foi uma conversa interna, sem relação nenhuma com Biel ou qualquer outro participante de A Fazenda”, explicou a produção do reality rural, que mesmo assim optou pela demissão do profissional.

Procurada, a Record disse que não irá se manifestar sobre o assunto.