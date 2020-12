Marcelo Adnet e Alice Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 18:07

Marcelo Adnet postou nessa segunda-feira (7), o primeiro clique ao lado da filha, Alice, que nasceu no último final de semana. Sorridente e emocionado com a chegada da primogênita, ele posou ao lado da pequena, que só tinha olhos para o papai na hora do clique.



O humorista também compartilhou outro registro, dessa vez da mulher, Patricia Cardoso, momentos após dar à luz a menina, as duas chorando logo depois do parto.