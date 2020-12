Sônia Saldanha Reprodução

Por O Dia

Mãe de Rodrigo e Diego Saldanha e ainda dona da marca 'Os Abelhudos' com a empresa 'Os Abelhudos Produções Artísticas', Sônia Saldanha rebate as acusações da ex-integrante do trio infantil famoso na década de 80. Tatiana Pinheiro acusou o grupo de traição por ter a deixado de fora de um projeto de retorno de 'Os Abelhudos', neste ano. "Não existe nada disso. Eles regravaram duas canções como uma diversão, uma brincadeira que, por sinal, ficou bem bacana com um arranjo moderno. Eles compartilharam e os fãs adoraram! Mas, não tem projeto nenhum de volta do trio e por isso ela não foi passada para atrás', esclarece Sônia que também rechaça a questão da saída de Tatiana do grupo.

"Ela saiu porque quis. Outra coisa, os pais não brigavam e eles só discutiam assuntos profissionais como por exemplo a questão da divisão dos ganhos. O pai dela queria dividir 50% para Tatiana e 50% para os meninos porque eram irmãos. Eu não achei justo e ficou 33% para cada", finaliza Sônia Saldanha.