Gardênia Cavalcanti e o padre Omar do Santuário do Cristo Redentor Divulgação

Por O Dia

A apresentadora Gardênia Cavalcanti é a nova madrinha do Santuário Cristo Redentor. A convite do reitor do Santuário, Padre Omar, agora ela faz parte do time de mulheres que ajudam os mais necessitados e está a frente do bazar beneficente online 'O Sol', que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, na obra social 'O Sol', com renda revertida para o projeto social. Gardênia afirma que, como madrinha, vai contribuir mais ativamente.

"Muitos veem o Cristo Redentor apenas como um monumento turístico. Eu me apaixonei pelo Cristo e todos os projetos sociais que abraçam os menos favorecidos, em uma corrente de amor e paz, unidos para doar alimentos nesse momento tão delicado, além de tantos outros projetos para qualificar, atender, dar luz aos que precisam. Assim como nos ensinou Jesus, o Padre Omar Raposo tem uma responsabilidade social muito grande, e fico muito feliz de fazer parte para que mais vidas sejam abençoadas diariamente."

O bazar beneficente será transmitido ao vivo pelo Instagram da obra social (@osolartesanato) e pelas mídias sociais do Padre Omar (@padreomaroficial).