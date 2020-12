Helô Pinheiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 19:51

Helô Pinheiro compartilhou nesta segunda-feira (7), um clique que de biquíni de oncinha e aos 75 anos, a eterna Garota de Ipanema ostentou a sua ótima forma. "Bom dia Sol !Que você ilumine nossos dias que assim também na estrada sempre presente não só aquecendo nossos momentos como também nos deixando com uma visão mais nítida. Você sol é nosso protetor, nosso amigo nosso guia . Você sol é aquele que irradia pura beleza do dia ,pura magia puro encanto da natureza . Sol tão grande é o sol que ilumina com presteza.", escreveu na legenda. A mãe de Tici Pinheiro recebeu vários elogios dos fãs. "Parece uma menininhaaaa! Você é a coisa mais linda mesmo", escreveu um seguidor. "Que mulher linda, gente!", completou a segunda fã.