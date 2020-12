Sofia Vallyn Marcelo Vallin

O espetáculo de final de ano do Conservatório Brasileiro de Dança foi gravado no último final de semana e uma das participantes foi a atriz, influenciadora e bailarina Sofia Vallyn. Ela, que entrou na escola de dança, uma das mais tradicionais do Rio, aos cinco anos de idade, participou das coreografias de ballet e sapateado e se emocionou no final.

“O espetáculo de final de ano é sempre um momento muito especial para todos nós do Conservatório Brasileiro de Dança e nossos familiares. E depois de um ano tão difícil para todos, poder participar desse espetáculo nesse formato foi simplesmente maravilhoso, um misto de felicidade e gratidão”, disse Sofia.



O Conservatório Brasileiro de Dança completa 15 anos de existência no ano que vem e desde fevereiro, a escola tem Marcio Moura como diretor artístico e coreográfico, e Lu Altman como gestora e administradora. "Foram 6 meses de aulas online incentivando nossos alunos a passarem por esse período tendo a arte como suporte físico e principalmente emocional. Somos e sempre seremos uma escola de dança!”, explica Marcio.