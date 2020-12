Dadá Coelho Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 20:49 | Atualizado 07/12/2020 21:26

A atriz e humorista Dadá Coelho hoje é integrante do programa 'A Culpa é da Carlota', do Comedy Central Comedy Central (canal de televisão por assinatura brasileiro de humor de propriedade da ViacomCBS Networks Americas), mas em 2011 ela teve uma passagem pela Globo e resolveu compartilhar nas redes sociais o motivo da sua demissão do 'Fantástico'. "Só eu, Deus e meu biógrafo sabem o que passei. Tive um quadro no Fantástico 'a gente ganha pouco mais se diverte '. O chefão cancelou alegando: 'você é muito nordestina para ter um quadro no 'Fantástico'. Chorei copiosamente lágrimas velhas", escreveu Dadá, que é piauiense.

Dadá, que é casada com o ator Paulo Betti, fez o desabafo na madrugada deste segunda-feira (7), logo após elogiar um texto que defendia as humoristas e ressaltava a coragem de Dani Calabresa por ter denunciado Marcius Melhem por assédio. Dadá não parou por aí. "Como que você faz o caminho de volta ao ser demitida com um argumento desses 'você é muito nordestina'? Nunca baixei minha cabeça nem para pagar bo***** para esses escrotos. Ai de mim se num fosse eu! Autoestima é minha religião".

