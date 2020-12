Isadora e Belo Reprodução

Publicado 07/12/2020 20:53 | Atualizado 07/12/2020 21:06

Nesta segunda-feira (07), por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Isadora Alkimin Vieira, filha mais nova do cantor Belo, saiu do Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



A estudante de Odontologia, de 21 anos, foi presa com outras 11 mulheres pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Além de Isadora, seis mulheres tiveram a prisão preventiva revogada e devem cumprir medidas cautelares, como informarem as autoridades sobre suas atividades uma vez por mês, não entrarem em contato com as supostas vítimas dos golpes e não saírem de casa à noite ou nos dias de folga.

Isadora foi presa após denúncias de fraudes bancárias de uma quadrilha. O grupo é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que induzia vítimas a repassarem seus dados bancários e, posteriormente, entregarem seus cartões a motoboys para serem utilizados pela quadrilha. A filha de Belo e as 11 mulheres foram presas em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, que funcionava como uma espécie de central de telemarketing do grupo.

A coluna entrou em contato com Belo, mas não obteve respostas até o fechamento da nota. Na época da prisão, Belo se disse surpreso com a notícia: "Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento".