Publicado 07/12/2020 21:46 | Atualizado 07/12/2020 21:48

O humorista Waldemar Neto, conhecido como Seu Waldemar, e apresentador do programa 'No Balaio da TV Anhanguera' foi demitido da afiliada da Globo em Goiás, nesta segunda-feira (7). Por meio de nota, a emissora declarou que 'reprova de forma veemente' a atitude do apresentador nas redes sociais que expôs nudes de uma mulher.

O humorista publicou no final de semana nos stories do seu perfil do Instagram um vídeo em que aparece uma jovem nua da cintura para baixo. Enquanto ele fala, a imagem dá zoom nas partes íntimas da moça. Em outra parte da cena, o rosto dela aparece. O vídeo viralizou e o apresentador começou a ser bastante criticado e até desativou os comentários das publicações. Quando chegou para trabalhar nesta segunda-feira, Waldemar foi avisado de sua saída da TV Anhanguera.

