Maria Clara e Marlon estão grávidos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 10:06 | Atualizado 08/12/2020 10:15

Depois de ser acusada de ser o pivô do fim do casamento de 15 anos do sertanejo Marlon com Letícia Oliveira, a influencer Maria Clara, que agora namora o cantor, anunciou na manhã desta terça-feira (8), que está grávida de seu primeiro filho com o artista.

"Eu prefiro sempre olhar para minha vida e contar minha história de maneira positiva, tirando lições e olhando sempre para o amor, afinal tudo o que a gente dá atenção, cresce! E foi assim que aconteceu com a gente. Lutamos pelo que sentimos e esse amor cresceu. 1+1=3. Meu mundo ficou azul", disse Maria Clara ao contar que será mãe de um menino.

Publicidade

Letícia Oliveira, ex-mulher de Marlon que participou com ele do reality 'Power Couple', da Record, disse publicamente que Marlon pediu a separação no momento em que ela contou a ele que ganhou uma inseminação artificial, após diversas tentativas do casal de engravidar sem sucesso. Depois do término, Letícia disse ter descoberto que Marlon estaria tendo um caso com Maria Clara. Letícia disse ainda que Maria Clara era sua amiga, fato negado pela influencer, que afirmou estar afastada de Letícia há dois anos.