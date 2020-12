Marlon e Leticia Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 17:11 | Atualizado 08/12/2020 18:03

Logo após o anúncio da gravidez da atual namorado do cantor Marlon, nesta terça-feira (8) a ex Letícia Oliveira comemorou a revelação e aproveitou para alfinetar o sertanejo. “Acordei com o maior presente que eu podia ter que é a minha liberdade. Que é a prova de que os humilhados serão exaltados. Nada fica encoberto para Deus. Vocês vão entender o meu sofrimento dos últimos dias e vão entender agora a liberdade que eu vou conquistas a partir disso, apesar da dor.”





Letícia acusou Marlon de traição. Aliás, ela diz que ele a traía com a mulher de seu melhor amigo, Maria Clara, que agora namora o cantor. “Fiquem ligadinhos nos meios de comunicação que tentaram calar a gente dizendo que era mentira o que eu dizia. Ou dizendo que era mentira que existia".

No início de novembro, Letícia Oliveira usou as redes sociais para contar, aos prantos, que seu casamento de 15 anos chegou ao fim e contou que foi tinha sido traída pelo cantor com uma de suas melhores amigas. "Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos, ela por vezes foi a minha confidente. Essa mulher que se dizia ser amiga, Maria Clara, estava me traindo e traindo o seu marido, que era o Bruno Araujo, que cantava com o Marlon no projeto 'Os Marvados'. O Bruno já sabia dessa história que aconteceu há muito tempo atrás ao pegar a troca de mensagens picantes entre os dois. Só quem passou sabe como dói uma traição dessas. Caráter, você tem ou não tem. Não se aprende na escola. Ainda é muito recente, estou ainda em choque", escreveu ela na época.

Publicidade

Logo após a exposição Marlon e Maria Clara ameaçaram entrar com um processo contra Leticia por difamação e calúnia. O casalo alegou que passou a receber inúmeras mensagem de ódio nas redes sociais. O cantor até desativou sua conta na rede social. Eles estão juntos, mas negaram traição e a infidelidade. Os dois vão ter um menino.