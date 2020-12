Thaynara OG Crédito/Divulgação/Raoni Liborio

Por O Dia

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) nomeou, nesta terça-feira (8), dois novos embaixadores brasileiros: o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Thaynara OG. Ao lado de Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Aragão e da personagem Mônica, eles agora se unem ao UNICEF para usar seu talento e reconhecimento em prol dos direitos de crianças e adolescentes.



O UNICEF conta com embaixadores em todo o mundo, desde 1954. São artistas, atletas e outras personalidades que aproveitam seu talento e reconhecimento para promover e defender os direitos de meninas e meninos. Os embaixadores são escolhidos não só pela fama que possuem, mas, principalmente, pela credibilidade que têm perante seu público e pela disposição para trabalhar em prol da infância e da adolescência, mesmo tendo uma agenda profissional cheia de compromissos.



“O trabalho dos embaixadores do UNICEF é de vital importância para que a população se mobilize em defesa da infância e da adolescência. Bruno e Thay já vinham se engajando com o UNICEF em diversos projetos para colocar os direitos de cada menina e menino como prioridade nacional”, afirma Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil.