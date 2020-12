Riane Bezerra e Cássio Castilhol Arquivo Pessoal

Por MH

Publicado 09/12/2020 05:00 | Atualizado 09/12/2020 15:26

A polêmica que envolve a cantora Perlla e seu ex, Cássio Castilhol, acaba de ganhar um novo capítulo. Desta vez, envolve a atual namorada do músico, a servidora pública e corretora de imóveis, Riane Bezerra. Desde que terminou seu namoro com Diogo Bottino, Perlla tem constantemente publicado algumas indiretas para Riane. Na mais recente delas, a funkeira dá a entender que Riane estaria atrapalhando a relação de Cássio com as duas filhas, Pérola e Pietra.

"Para que tá feio. Os dias dele, são dele. Ponto. Não quis macho com filho? Ah, esqueci que você não sabe o que é esse sentimento. E não adianta fazer fake e mandar as amigas virem aqui fazer rebelião, não, amor", escreveu Perlla.



Publicidade

A coluna então procurou Riane para esclarecer a história toda. Segundo ela, Perlla tem se empenhado nos ataques. "Ela não sabe mais como me atacar e atrapalhar meu relacionamento. Agora ela inventou tudo isso (sobre ela supostamente não gostar das crianças). Quando eu conheci o Cássio, ele estava passando pela pior fase da vida dele, que é estar longe das filhas por proibição da Perlla. Vocês não fazem ideia de como ele sofreu porque a Perlla não deixava ele ter nenhum contato com as filhas e eu passei por tudo isso do lado dele. Hoje, a nossa maior alegria é saber que graças à Justiça ela não pode fazer mais isso. Perlla não tem limite e é cruel demais", contou Riane à coluna.



Questionada se Perlla tentou reatar com o ex, ela garante que não explicitamente. "Diretamente, não. Mas é muito fake diariamente tentando queimar ele comigo. Falando que ela está na casa com ele, sendo que todas as vezes que isso acontece, ele está do meu lado. Ficou pior depois que ela se separou. Inclusive, domingo passado ele fez uma postagem no Instagram do meu lado com uma música de fundo. Horas depois recebemos de um fake uma foto dela com a mesma música com a mão dentro de um carro, querendo dar a entender que eles estavam juntos, sendo que eu estava com ele naquele momento" desabafou a atual namorada de Cássio.