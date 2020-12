Famosos e anônimos vão estar também no 'BBB21' Reprodução

Por MH

Nos bastidores da Globo é muito esperada a estreia do 'BBB 21'. Isto porque a emissora tem cortado um dobrado com alguns patrocinadores que não vislumbram muita vantagem em anunciar nos intervalos das novelas reprisadas. Os anunciantes gostam mesmo é de investir em novos produtos da casa. E, assim como no 'BBB 20', a edição do reality do ano que vem promete estourar na audiência por conta da participação de famosos e já tem grupos de olho nas cotas publicitárias. Neste ano, o programa dirigido por Boninho foi o que mais faturou. Para se ter uma ideia, antes mesmo da estreia a atração já havia arrecadado mais de R$ 200 milhões em patrocínio.