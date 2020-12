Lays Paz Reprodução

Por MH

Lays Paz é influenciadora, mas volta e meia ela conta as suas experiências como garota de programa. Nesta terça-feira (8), ela comemorou o sucesso de uma transmissão ao vivo mostrando algumas dicas de sexo para os seguidores. Foram mais de 60 mil pessoas assistindo a live no Instagram colocando o assunto rapidamente entrou para os mais comentados do Twitter e que rendeu vários memes para Lays no dia seguinte. O curso teve até alguns momentos de exercícios na prática com dicas de posições e conselhos com frases de funks pesados para soltar na cama. Claro que a internet não perdoou e zoou a aula de Lays.

a live da sentada da lays paz KKKKKKKKK https://t.co/cZUctKmUJu — maria seu gnomio (@mariaacdiniz) December 8, 2020

Eu tô morrendo com a live da Lays paz — Juice (@_juicewalita) December 8, 2020

cara kkkkkkkk a lays paz eh a pessoa mais maluca q existe no mundo — golden (@girlofarizona) December 8, 2020

Como eu perdi a aula da Lays paz, tô assistindo agora, nas minhas aulas da escola eu não faço isso — Dona Gabriela (@Gabrielacostasl) December 8, 2020

23:20 a larissa mostrando live da Lays Paz ensinando a sentar KKKKKKK em q mundo a gnt ta vivendo — f. (@FMedeeiros) December 8, 2020