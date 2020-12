Valesca Popozuda Reprodução

Por MH

Publicado 08/12/2020 21:42 | Atualizado 09/12/2020 08:47

Valesca Popozuda engordou 10Kg durante a pandemia, mas continua mandando beijinhos nos ombros para as invejosas de plantão. Aos 42 anos, a cantora assumiu que sua relação o corpo foi mudando com o passar dos anos. "Engordei 10kg durante a pandemia e tudo bem, sabe. Já passei daquela fase de querer ser a gostosona, a marombada, hoje me preocupo com a minha saúde”, explicou a funkeira, que já fez cirurgias plásticas para alcançar padrões estéticos.

"Em 2015, eu fiz uma lipoescultura nas coxas. Queriam muito que eu fizesse a capa de uma revista, mas disseram que eu não tinha o perfil, que precisava afinar minhas pernas. E aí eu fiz. Necrosou, deu fibrose, senti muitas dores e precisei de drenagens. Sofri bastante e entrei em depressão. Hoje, não faço mais essas loucuras", contou em entrevista para Luciana Gimenez.