Publicado 08/12/2020 23:47 | Atualizado 08/12/2020 23:49

A Globo se pronunciou pela primeira vez sobre os casos de assédios moral e sexual envolvendo Marcius Melhem e Dani Calabresa nesta terça-feira (8). "A Revista Piauí desse mês traz uma reportagem segundo a qual a atriz Dani Calabresa foi vítima de assédio sexual e moral por parte de Marcius Melhem, ex-diretor de Humor da Globo. Ao todo, a revista enumera duas vítimas de assédio sexual, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas de assédio sexual e moral. A revista conta que a Globo abriu uma investigação interna sobre o assunto (procedimento de compliance). E informa que Melhem deixou a empresa em agosto deste ano”, diz o texto lido pelos âncoras 'Jornal Nacional, André Trigueiro e Ana Luiza Guimarães.



“Diversos veículos de imprensa repercutiram a reportagem da revista. Ouvida pela Piauí e por esses veículos, a Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos. Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas. Apesar desses esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo por não se manifestar sobre esse caso específico. Como prova de transparência, a Globo informa a seu público que a reportagem da Piauí pode ser lida, gratuitamente na internet, no site da Revista”, completaram os apresentadores.



Os apresentadores falaram também das acusações que a humorista Dani Calabresa fez contra Melhem e divulgarem as redes da atriz. “Embora também não aborde em público de forma direta as acusações a Marcius Melhem, Dani Calabresa tem falado sobre assédio em suas redes sociais. O perfil no Twitter e no Instagram é @calabresadani”.

Logo depois do comunicado no JN, o humorista Paulo Vieira comentou sobre o caso de assédio de Marcius Melhem a Dani Calabresa. Após ser confrontado no Twitter por um internauta, Paulo disse que testemunhou por 2 horas no compliance da Globo a favor da amiga. "Minha posição é clara. Falei por 2 horas no compliance da Globo, apoiei minha amiga Dani esse tempo todo. Você acha que posicionamento se faz com tuíte? Posicionamento se faz com ações, velho”, escreveu o humorista.

