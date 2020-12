Leticia Spiller Reprodução

Uma resposta ao vivo da atriz Letícia Spiller no programa de rádio 'Reclame', na PlayFm, na noite desta terça-feira (8), deu o que falar. Perguntada pela jornalista Mônica Salgado, uma das apresentadoras, sobre como recebeu as denúncias de assédio sexual contra Marcius Melhem, Letícia afirmou achar estranho que as pessoas (Dani Calabresa e demais vítimas) tenham demorado tanto para denunciar.

"Eu tive a sorte de nunca ter sofrido esse tipo de coisa. Porque se eu tivesse sofrido, eu ia colocar a boca no mundana hora, não iria esperar quatro anos. Por um lado acho muito bacana que as mulheres tem mais voz, mas por outro acho que demorou muito pra fazer essa denúncia. [...] Não concordo com essa demora em fazer essa denúncia tanto tempo depois. Quem tá vendo fica questionando por que demorou tanto a fazer essa denúncia", disse a atriz.

Spiller acabou sendo interrompida pela jornalista Mônica Salgado, que a avisou sobre a denúncia ter sido feita internamente, na ocasião do fato, mas somente agora se tornou pública. Ela então respondeu que não sabia deste detalhe do caso.

A atriz também demonstrou apreço por Marcius Melhem e se mostrou desapontada com as recentes notícias que envolvem as acusações de assédio contra o ator, dentre elas, uma feita pela também humorista Dani Calabresa.

"Eu já ouvi outros casos de assédio, de diretores que abusam do poder para assediar uma jovem atriz, ou não, porque a gente soube de vários casos, de várias pessoas diferentes. Não só o Marcius. O Marcius está virando agora o (exemplo) da situação, mas tiveram muitos outros casos na empresa, que a gente sabe. Por outro lado eu conheci o Marcius e nunca me pareceu uma pessoa que fizesse esse tipo de coisa tão agressiva. Uma pessoa muito, querida, inclusive. É duro receber uma notícia sobre uma pessoa querida, de bom coração. Por outro lado acho que as mulheres têm que ter coragem de falar, porque esse tipo de coisa não pode existir", ressalta.

