Solange Couto / Eduardo Galvão Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 15:18

Em depoimento emocionado no Instagram, Solange Couto foi às lágrimas ao falar sobre a partida de seu amigo e colega de trabalho, Eduardo Galvão. A atriz revelou que durante a internação do ator, um corrente de oração vinha sendo realizada. Agora, a artista lamenta a partida do ator.

"Eu estou muito triste. Nós oramos todos esses dias pela recuperação do meu colega Eduardo Galvão. Meu amigo, que partiu essa noite. Mais uma, que a Covid levou. A gente abraça a família do Galvão, lamenta a partida de um cara tão alegre, tão solícito", começou Solange, que em seguida suplicou que as pessoas respeitem a quarentena.

"Gente, pelo amor de Deus, parem de ir pra rua. O Galvão era um homem saudável, relativamente jovem. E a gente fica em uma situação em que a gente começa a não encontrar mais palavras para implorar as pessoas que parem de ir pra rua. Vamos começar a falar mais grosso com os nossos jovens, porque só pedir e esclarecer não está adiantando. O cerco está se fechando cada vez mais. A sensação que tenho é que Deus puxou nossa orelha e as pessoas estão fazendo de conta que não estão entendendo. Não tem mais o que pedir. Só pedir a Deus, mais uma vez. Sei que Deus levou o Galvão, que foi embora dormindo. Que Deus receba ele com o sorriso que ele tinha e a alegria de viver. Hoje não dá pra sorrir como o Galvão sorria", lamentou a atriz.



Solange Couto ainda ressaltou o fato de a Covid-19 deixar seus pacientes sempre solitários por conta do alto grau de transmissão da doença. "Queria que as pessoas percebessem que essa doença, quando você fica doente, você fica sozinho, porque ninguém seu pode ficar perto de você. Você vai embora, parte daqui sozinho. Porque ninguém pode nem velar seu corpo. A gente não pode nem arrumar um amigo ou um parente. Uma doença que te faz ficar solitário. Doente e solitário. Sentindo dor, morrer e ser sepultado solitário. Pensem nisso, por favor. Não se aglomerem. A Nicette ficou o tempo todo guardada e quando foi visitar um parente, se contaminou. A gente tem que orar muito pra que Deus restabeleça ela. Não visitem ninguém e não recebam visita."



