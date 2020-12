Lorena Vieira e MC Mirella Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 15:50 | Atualizado 09/12/2020 17:27

A influenciadora Lorena Vieira desabafou nesta quarta-feira (9)sobre uma polêmica com MC Mirella. A ex-peoa lançou recentemente uma marca de roupas e acessórios chamada 'Bad Gal Mi'. Só que Lorena já tinha a 'Use Bad Gal' de produtos de beleza e agora acusa a funkeira de plágio. A confusão virou assunto nas redes sociais e, após troca de acusações, Mirella mandou um recado com nome e endereço certo: "Me inspirei no user da Rihanna (no Instagram - @badgalriri), minha diva desde que nasci, e não gostei de uma marca ter o mesmo nome que o meu".



Lorena respondeu na hora que 'o certo é certo e o errado é o errado' e ainda rebateu as críticas dos fãs da MC Mirella. "Eu não me importo com o que estão mandando, vocês não mudam nada na minha vida e não preciso de vocês para nada. Vocês não vão conseguir me fazer sofrer 1%. Quero que vocês se f**am!".