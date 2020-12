Mateus Carrieri e Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 16:06 | Atualizado 09/12/2020 16:14

Jojo Todynho já dá sinais de que está com saudades do mundo fora do reality da Record, 'A Fazenda'. Em conversa com Mateus Carrieri, Lidi Lisboa e Tays Reis nesta quarta-feira (9), a funkeira revelou estar confusão com relação aos seus sentimentos depois de ter sonhado com o 'seu amor'.

"Eu mexi tanto assim com você que está assim?", brincou o ator e Jojo respondeu rápido: "Se manca, Mateus! Eu tenho dois negões na minha vida. Não me vejo com pi** branca não", disse a cantora arrancando risadas das peoas.

Jojo ainda acabou chocando Tays Reis ao dizer que fora do confinamento pretende 'passar' o rodo de uma forma diferenciada. "Eu quero trabalhar muito, fazer várias coisas. Quero viver meio Carminha, Tufão e Max", disse ela em referência aos personagens da novela 'Avenida Brasil', em 2012, na Globo. Na história, Tufão (Murilo Benicio), ex-jogador de futebol, se casa com Carminha (Adriana Esteves), a vilã da trama, que tinha um caso com o seu comparsa Max (Marcello Novaes), e todos vivem sob o mesmo teto.