Karen Keldani e Joanna e Fábio Keldani Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:09

O ator Fábio Keldani resolveu jogar mais lenha na confusão envolvendo as cantoras Joanna e Karen Keldani, sua irmã. Apesar das duas terem negado o relacionamento há duas semanas, ele garante o namoro. "Elas estão juntas há dois anos. As famílias sabem e os amigos também. Existem vídeos e áudios que a Karen fala 'minha namorada Joanna'. A gente não entendia nem entende o motivo da negação. Achamos que poderiam ser os shows católicos porque as duas, ultimamente, só estavam cantando nas igrejas e, por medo do preconceito e de perderem a agenda, elas não assumem publicamente", explica Fábio em entrevista ao canal Na Real de Bruno de Simone.



Fábio também nega que a família seja homofóbica e revela que eles não aceitavam o romance por causa de Joanna. "Desde que Karen a conheceu, ela ficou diferente e a minha mãe, Nely, começou a achar ruim. A situação ficou mais séria quando descobrimos o histórico de agressão de Joanna a ex-mulher, Maria Marta. Para piorar a situação veio a história do desvio de dinheiro das contas da nossa tia-avó Lody. Karen foi desmascarada e até agrediu a nossa mãe", lamenta Fábio.