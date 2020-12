Ariadna Arantes e Laryssa Bottino Reprodução

Por O Dia

Sabe aquela máxima de 'pegar um limão e fazer uma limonada'? Pois bem. Agora vamos falar da influenciadora Laryssa Bottino, que viu seu nome ganhar ainda mais projeção nos últimos dias, por causa da polêmica pulseira que pegou emprestada da ex-BBB Ariadna Arantes e demorou pra devolver. Após receber uma enxurrada de críticas na internet por causa das acusações da ex-amiga de apropriação indébita do acessório, Lary resolveu usar a polêmica para empreender.

Esta coluna de seis leitores descobriu que ela criou, nada mais, nada menos, que uma coleção de pulseiras inspirada na tal pulseira verde da discórdia que acabou com a amizade dela com a Ariadna. A linha, que leva a assinatura de Laryssa, é uma parceria com uma marca de joias em prata e promete dar o que falar. Será que ela vai enviar uma de presente à ex-amiga para se desculpar pelo atraso da devolução?



Recentemente, a maquiadora Ariadna Arantes usou as redes sociais para reclamar que emprestou uma pulseira verde de cristais swarovisk à Laryssa Bottino, quando as duas estavam juntas em viagem pela Croácia. A ex-BBB contou que estava expondo o caso publicamente porque estaria sendo ignorada por Lary em suas tentativas de contato para reaver seu acessório. Laryssa, no entanto, garante que não deixou a amiga no vácuo como ela afirma, e ainda disse que Ariadna se aproveitou do fato de ela estar em uma sala de cirurgia fazendo lipo para dar início à polêmica, pois sabia que no momento em que veio a público Lary não poderia se defender por estar off das redes sociais.