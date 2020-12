Thammy posta registro fofo com o filho Reprodução do Instagram

Por MH

Esta colunista não resistiu ao charme de Bento Miranda, filho do vereador eleito recentemente em São Paulo, Thammy Miranda, e a influencer Andressa Ferreira. O garotão, que vai completar 1 ano no mês que vem, encanta os seguidores do casal pelo sorriso fácil e os belos olhos azuis. "Essa cara de galã de novela das 9? Que emoji você daria?", questionou o pai orgulhoso na legenda do clique.