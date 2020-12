Claudio Manoel em entrevista para o programa 'Rock a 3' Reprodução

Publicado 09/12/2020 22:19 | Atualizado 09/12/2020 22:20

O humorista e ex-Casseta & Planeta Claudio Manoel não teve como fugir da pergunta sobre as acusações de assédio moral e sexual que Marcius Melhem na Globo, durante uma entrevista ao programa 'Rock a 3', da Kiss FM, nesta quarta-feira (9).

Manoel acredita que é preciso analisar bem o caso e que também é preciso estar sempre ao lado da vítima. “A quantidade de relatos é muito grande. Então, fica muito difícil de você não crer que tudo isso é verdade. Apesar de não estar presente no local, é sempre preciso se colocar no papel da vítima. Muita gente pode não acreditar. Mas ninguém tem escrito na testa: ‘Sou abusador’. Tudo fica mais difícil quando o acusado é famoso e possui tamanha proteção. Tudo fica mais difícil quando se tem cara de fofo, né? "

Ele também criticou a posicionamento da ex-casa e relembrou a denúncia sobre um abaixo-assinado de apoio ao Melhem logo após a divulgação dos assédios no início deste ano. "E aquela história do abaixo-assinado de solidariedade com o número da sua matrícula? O chefe pede para você assinar um papel com o seu número de matrícula e você faz o que?”, questiona.

"Você vê muitos casos lá fora, vê muitos seriados falando sobre o assédio e aí você fica pensando naquilo que aquela pessoa passou de constrangimento, de amargura nos dias posteriores e perguntando o que eu vou fazer ou o que vão pensar de mim. Tomar coragem para falar e não acontecer nada! É complicado. No meu caso, na parte que me toca. Eu me senti muitas vezes atingido, inclusive com falas do Melhem 'acusando' a geração anterior de humoristas com frases do tipo 'não haverá mais piadas machistas, piadas sexistas'. Parecia que nós acordávamos todos os dias para fazer isso! Ser profeta do passado é mamão, eu quero ver adivinhar o futuro", completa Claudio Manoel.