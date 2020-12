Babu Santana canta samba na estreia do musical ‘Mulheres da Música’ Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 11:53 | Atualizado 10/12/2020 11:54

O ator e cantor Babu Santana, que atualmente grava ‘Salve-se Quem Puder’, além de recentemente ter estreado em ‘Falas Negras’, tem mais um lançamento previsto para o próximo domingo. Neste dezembro, mês do samba, o quadro ‘Fechado com Paizão’, que o ator possui em seu canal no Youtube, apresenta ao público o projeto ‘Mulheres da Música’, que traz entrevistas e apresentações de Babu com nomes importantes da cena, como Teresa Cristina, Doralyce, Bia Ferreira e Kmila CDD.



O start neste novo projeto audiovisual será com uma live especial, no YouTube, em comemoração aos cem mil inscritos do canal, além do artista fazer uma retrospectiva comentando os melhores momentos do badalado quadro ‘Fechado com Paizão’ e, também, falará sobre os bastidores, apresentações e o que público pode esperar do musical.