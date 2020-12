Ana Paula Evangelista Divulgação

Por O Dia

Mudança de planos! Ana Paula Evangelista desistiu de levar a mãe para passar o Natal com ela na Dinamarca, onde moral atualmente com o marido, o empresário Marco Alessandro. "Vou passar o Natal em Roma com o meu esposo e a sua família por parte de pai. Ano passado passamos na Suécia com a família Sueca e esse ano resolvemos ir para a Itália. A minha mãe viria passar conosco, mas devido a segunda onda de contaminação na Europa, preferimos não arriscar. Logo após o Natal iremos ao Rio passar o Réveillon com a minha família", conta a musa da Unidos da Tijuca.