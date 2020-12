Alê Oliveira e a filha Mallu Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:46 | Atualizado 10/12/2020 16:46

Apresentador e comentarista do Esporte Interativo, Alê Oliveira foi acusado pela ex-enteada, Laís Adriana de manter um relacionamento abusivo durante os quinze anos com a mãe Tereza dos Santos. O caso ainda ganhou uma maior repercussão depois que a própria filha do casal, de 12 anos, defendeu a mãe da acusação de impedir a visita de Alê. Mallu deixou claro que quem não quis o encontro foi ela. "Vocês seguidores do meu pai precisam entender que nem tudo que ele posta é real. A internet não é real. Vocês não sabem nem a metade do que está acontecendo. Ele tem o direito de pai de me ver e se eu não quisesse mais?", escreveu Mallu.

Alê Oliveira e Teresa dos Santos se separaram em maio deste ano. De acordo com o UOL Esporte entre 2008 e 2020, a mulher registrou seis ocorrências policiais por violência doméstica contra o ex-marido, a última em junho.

