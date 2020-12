Amanda Faria Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 18:38

Amanda Faria, vítima de uma exposição em vídeo gravado por Seu Waldemar e publicado no Instagram, resolveu fazer um desabafo sobre a repercussão caso. A jovem, de 26 anos, contou que está chocada com a divulgação de sua intimidade e comentou que sua família também sobre com a situação 'vexatória' provocada pelo apresentador do programa 'No Balaio' (TV Anhanguera, filiada da TV Globo em Goiás), no último final de semana.

"Para muitas pessoas pode ser que eu esteja atrasada de aparecer aqui, mas não, estou respeitando meu tempo. Na verdade eu nem queria dar as caras aqui, mas eu preciso agradecer pelas muitas, muitas, muitas mensagens de homens e mulheres que estou recebendo. Eu não consigo responder todo mundo. Então, caso eu não tenha respondido você, eu quero dizer muito obrigada pelo apoio", começa no desabafo.

Amanda ainda disse que a história a abalou de uma forma que eu não consigo descrever. "Me abalou demais. Eu quero pedir para vocês que não compartilhem esse vídeo se chegar a vocês, porque é uma intimidade minha, e eu acho muito triste quem fica repassando esse tipo de coisa", disse. O caso também provocou insônia em Amanda. "Essa noite que eu fui conseguir dormir direito. Não estava conseguindo, nem a base de calmante. Mas eu tenho fé que tudo vai passar e esse pesadelo logo vai acabar", completa.

Waldemar Neto, conhecido pelo nome artístico de Seu Waldemar foi demitido da emissora nesta segunda-feira (7) logo após a repercussão do vídeo de Amanda, nua, redes sociais. A gravação foi publicada no último fim de semana, na função Stories do Instagram. O humorista filmou, do celular, uma mulher nua, que aparentemente não percebia a presença da câmera. Além de dar zoom nas partes íntimas da jovem, mostrou seu rosto.