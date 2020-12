Cristina Mortágua Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 18:40 | Atualizado 10/12/2020 19:44

Cristina Mortágua passou a manhã desta quinta-feira (10) no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio. Ela procurou a unidade após se sentir mal depois de ter tido contato com duas pessoas que tiveram a Covid-19. A ex-modelo contou que foi liberada, mas continua com fortes dores no corpo e na cabeça. Em seu Instagram, ela fez um desabafo:

"Queridos! Estou em isolamento por ter entrado em contato ontem com 2 pessoas que já tiveram a doença. Estive no hospital Vitória na Barra da Tijuca e confesso não ter entendido a medicação indicada. Muitas dores no corpo e na cabeça, meu estado é febril e estou acamada descansando aguardando a segunda-feira pra fazer o exame. Não se preocupem. Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito que quando chega a hora de alguém nada e ninguém podem interferir. Vida e morte pra mim são ciclos. Apenas gostaria caso fizer a passagem de partir com todas as minhas obrigações honradas e quitadas. Minha palavra e minha responsabilidade são muito mais importante que doença. Não estou conseguindo escrever muito. O cansaço é muito grande. Infelizmente não tenho ninguém pra me acompanhar nesse momento, mas isso eu já estou acostumada pois nos momentos que mais necessitei me virei sozinha. E venci! Mas a minha oração é: Seja feita a vontade de Deus".

Cristina explicou que terá que ficar em isolamento por 4 dias para poder fazer o teste para detectar o novo coronavírus na próxima segunda-feira, dia 14.