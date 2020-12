Blenda Ohana e Rodrigo Rodrigues Reprodução

A cada dia que passa, esta colunista recebe mais informações sobre traições. O cantor Rodrigo Rodrigues, conhecido Príncipe, é a bola da vez. Ele, que já fez parte do grupo Nosso Sentimento e da dupla com Chininha, era casado há oito anos com a modelo fitness Blenda Ohana, que após descobrir que ele escondeu um filho de três anos fora do relacionamento, saiu de casa. A traição aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, quando Príncipe foi fazer um show. Até então, somente a família do cantor sabia. O caso veio à tona após a tia da criança publicar em grupo no Facebook.



Blenda, que além de modelo é influencer e conta com muitos seguidores nas redes sociais, recebeu o print do post por mensagem privada e ficou sem acreditar, segundo amigos contaram a essa colunista que vos escreve. A mãe da criança é uma fã do cantor e tem apenas 21 anos.



Após o episódio, Blenda saiu de casa a contragosto do então agora ex, que não a deixa em paz e pede pra voltar a todo custo.



E enquanto eu escrevia essa fofoquinha, outra bomba estourou: Blenda foi procurada por uma então namorada do Príncipe – sim, caro leitor! Namorada! – com que ele se relacionava há um ano, inclusive visitando na sua residência e com direito a fotos românticas.



Procurada pela coluna, Blenda Ohanna afirmou que não sabia de nenhum desses casos, pois ela quase não o acompanha na noite por conta da sua rotina regrada de treinos. Por enquanto, ela não quis dar detalhes da separação. Diz que ainda está assimilando tudo isso que vem acontecendo, já que não esperava este comportamento do marido e muito menos da família dele. Aguardemos cenas do próximo capítulo.