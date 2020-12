Gravação de DVD de Kevin O Chris Ag. News

Por O Dia

Foram 8 meses longe do palco. Kevin O Chris aproveitou a quarentena para se dedicar ao DVD 'Todo Mundo Ama O Chris', gravado em novembro, no Rio. Hoje, o artista lança a primeira faixa do projeto, chamada 'Prioridadezona', em todas as plataformas de música e com clipe no Youtube. É o último trabalho do cantor neste ano.