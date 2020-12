Adriana Bombom no Show do Zeca Pagodinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 21:18

Zeca Pagodinho está de volta aos palcos do Rio de Janeiro com o show 'Mais Feliz' no Teatro Multiplan, no Village Mall, na Barra da Tijuca, e nesta quinta-feira (10) foi dia de estreia com as presenças de vários amigos do sambista como a apresentadora Adriana Bombom. Acompanhada do noivo, Adrian, a ex-peoa da nona edição de 'A Fazenda', da Record fez questão de prestigiar a apresentação mais intimista do cantor e, claro, abraça-lo no camarim.