Marcio Garcia e o irmão Marcello Machado Reprodução internet

Por O Dia

fotogaleria Em meio à nova alta de contaminação da Covid-19, Marcello Machado, irmão do apresentador Márcio Garcia, está organizando uma festa de Réveillon. Embora o pai dos irmãos, Carlos Alberto Machado, continue internado tratando do coronavírus, Marcelo anunciou no Facebook o evento para, pasmem, até 400 pesssoas.

“Em um espaço aberto que tem mais de 3 mil metros quadrados de frente pro canal. O local será a Bella Marina. O som e a iluminação serão de primeira. Como estou assinando a produção da festa, quem me conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a festa seja um sucesso, com todos se divertindo. Por isso decidimos transformar o valor da entrada em consumação mínima de R$ 200 por pessoa”, escreveu Marcello, que revelou ainda dois DJ’s confirmados no evento: ele e mais um amigo chamado Roger Lyra.

Publicidade

Alguém avisa que nem mesmo nos hospitais particulares há leitos de UTI para atender pacientes graves de Covid-19.